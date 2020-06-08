العضايلة: الإصابات المحلية بكورونا ترتفع وقد نعود للحظر

محمود الطراونة

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الاثنين، إنه “خلال اليومين الماضيين تمّ تسجيل حالات إصابة محليّة بفيروس كورونا، وهذا يؤكّد مخاوفنا التي نعبّر عنها دائماً بأنّ الوباء ما زال موجوداً، وبأنّ الالتزام بمتطلّبات السلامة والوقاية واجب وضرورة”.

وأضاف العضايلة في مؤتمر صحفي: “نحن الآن بمستوى “معتدل الخطورة” لكنّنا بظلّ ارتفاع عدد الحالات المحليّة قد نعود لمستوى “متوسّط الخطورة”، والذي يستوجب فرض حظر تجوّل شامل خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقليل عدد ساعات خروج المواطنين وفتح المنشآت، ذلك بحال تسجيل أكثر من (10) إصابات محليّة لـ7 أيّام متتالية”.