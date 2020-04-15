العضايلة: الإعلان عن برنامج دعم عمال المياومة غدا الخميس

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الأربعاء، استجابة للتوجيهات الملكية السامية، سيعلن دولة رئيس الوزراء يوم غد الخميس البرنامج الحكومي لدعم عمال المياومة، وسلسلة من الإجراءات والقرارات المهمة، لدعم العاملين في المنشآت الاقتصاديّة التي تضرّرت، وحمايتهم من آثار التعطّل عن العمل، وذلك من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.
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