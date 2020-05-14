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العضايلة: الاحتفال بذكرى الاستقلال لن يكون مثل السنوات السابقة

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة إلى المشاركة في مبادرة “علمنا عال”، التي تم إطلاقها بمناسبة حلول الذكرى الـ74 لاستقلال المملكة التي تصادف يوم الاثنين (25 أيار الجاري).
وأوضح في الإيجاز الصحفي، اليوم الخميس، إن الحملة تسعى إلى “استثمار الحالة الوطنيّة الراهنة من أجل تعزيز قيم العلم الأردني باعتباره أحد الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حولها”.
وقال “هذه الحملة التي تقوم عليها وزارة الثقافة، تأتي ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنيّة الغالية، التي يتعذر أن نحتفي بها هذا العام كما في الأعوام السابقة، نظراً لمنع التجمّعات، وإجراءات الوقاية والحماية الصحيّة للمواطنين”.
ودعا العضايلة إلى “المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة، وأن يعبّروا عن احتفالهم بعيد الاستقلال من خلال رفع العلم الأردني على البيوت، وفي مختلف الأماكن المناسبة”.
“وأضاف سنعلن خلال الأيّام المقبلة عن مزيد من الفعاليّات، احتفاءً بهذه المناسبة العزيزة، وبما يتوافق مع إجراءات السلامة والوقاية”.

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