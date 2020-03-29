العضايلة: الاستمرار بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية حتى منتصف نيسان

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الأحد، استمراراً لسلسلة الإجراءات والقرارات الاحترازيّة التي نهدف من خلالها لحمايتكم والحفاظ على صحّتكم، قرر رئيس الوزراء الاستمرار بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق للأول من نيسان، ولمدة أسبوعين (أي حتى منتصف نيسان) يستثنى من قرار التعطيل القطاعات الحيويّة الحكوميّة التي تتطلّب طبيعة عملها خلاف ذلك، والتي تمّ تحديدها من الوزير المعني.

كما تستثنى القطاعات الحيويّة في القطاع الخاصّ التي تمّ تحديدها بقرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين أو محافظ البنك المركزي فيما يتعلّق بالقطاع المصرفي كما يستثنى أيضاً القطاع الصحّي كاملاً بشقّيه: العام والخاصّ.