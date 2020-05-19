العضايلة: الالتزام بحظر التجول وصل 99%.. وقرار حول دوام الجامعات بعد العيد

محمد الكيالي

عمان – اعتبر وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن النجاح الذي حققه الأردن، في مواجهة فايروس كورونا “كان بسبب التزام المواطنين، رغم وجود مخالفات تمّ التعامل معها وفق القانون”.

وأضاف أن الالتزام بحظر التجوّل الشامل وصل إلى ٩٩٪ تقريباً.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

وردا على سؤال حول إعادة فتح الجامعات، قال العضايلة إن ذلك “يعتمد على الوضع الوبائي في الأردن، وسيتمّ اتخاذ القرار المناسب بعد عطلة العيد”.