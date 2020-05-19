العضايلة: الثلاثاء المقبل دوام رسمي حتى لو صادف ثالث أيام العيد

محمد الكيالي

عمان – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن العمل بنظام الفردي والزوجي مستمرّ حتى إشعار آخر. لكنه قال “نراجع إجراءاتنا بشكل مستمر”.

جاء ذلك في في مؤتمر صحفي، يعد الأول منذ نحو شهرين مع بدء إجراءات سياسة الحظر بسبب كورونا منتصف آذار/ مارس الماضي، تحضره مجموعة من الصحفيين يمثلون وسائل إعلام محلية وعربية ودولية بحسب الآلية التنظيمية التي أعلن عنها وزير الدولة لشؤون الأعلام مطلع الأسبوع والمستندة للدليل الإرشادي لعودة العمل في مؤسسات القطاع العام.

إلى ذلك، أوضح العضايلة عطلة عيد الفطر السعيد من صباح يوم السبت الموافق للثالث والعشرين من شهر أيّار الحالي، وحتّى مساء يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين منه.

وأضاف أن أوّل أيّام عيد الفطر السعيد (سواءً أكان السبت أو الأحد) سيكون يوم حظر شامل على تنقّل الأشخاص بواسطة المركبات، بحيث يسمح لهم فقط بالخروج سيراً على الأقدام ما بين السّاعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.

وزاد “لن يسمح لأحد بالخروج بواسطة المركبات في أوّل أيّام العيد إلّا الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من العاملين في بعض المؤسّسات الحيويّة اللازمين لإدامة عملها”.

وتابع “يسمح للمواطنين بدءاً من ثاني أيّام العيد بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم، وبنفس الآليّة المعمول بها حاليّاً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، ولا يسمح بالتنقّل بين المحافظات إلّا للأشخاص المصرّح لهم”.

وأضاف “يعود استخدام المركبات الخاصّة بدءاً من ثاني أيّام العيد، وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والبلقاء وبحسب الدور الذي تحدّده مديريّة الأمن العام”.

وقال “يوم الثلاثاء المقبل الموافق للسادس والعشرين من أيّار يوم دوام رسمي، حتّى وإن صادف اليوم الثالث للعيد”.

وشدد على أن “يوم الجمعة المقبل، الذي يسبق عطلة العيد، حظر تجوّل شامل، كما جرت العادة، ويستمرّ العمل بحظر التجوّل الشامل خلال أيّام الجمعة حتّى إشعار آخر”.