العضايلة: الحكومة ستسمح بفتح الصيدليات والمخابز والمحال التجارية يوم غد الثلاثاء

الحكومة ستعلن عن آلية لتزويد المواطنين بحاجياتهم ولن يسمح بالتسوق

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، امجد العضايلة، إن الحكومة ستسمح بفتح الصيدليات والمخابز والمحال التجارية يوم غد الثلاثاء، لكن لن يسمح للمواطنين بالتسوق بشكل مباشر؛ خوفاً من الاكتظاظ والاختلاط المباشر بين الناس.

وأضاف العضايلة، خلال حديثه لبرنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري على راديو فن، أنه لن يكون هناك رفع لحظر التجول، لكن سيكون هناك آلية ستعلن عنها الحكومة اليوم، لتزويد الناس بحاجياتهم وهم في منازلهم، عبر وسائل محددة، من المخابز والصيدليات والبقالة الموجودة بكل حي.

وأكد العضايلة على ضرورة تحمل كل فرد مسؤوليته اتجاه البلد في هذه الظروف العصيبة، مشدداً أن الحكومة ستبقى تبحث عن آليات أكثر نفعاً لتوصيل المواد الاستهلاكية الضرورية للمنازل، تبعاً لتحملها المسؤولية الكبيرة في ظل فرض حظر التجوال.