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العضايلة: “الخارجية” تتابع أوضاع طلبتنا في أرمينيا

منذ دقيقتين
وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة
وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة

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أحمد التميمي
إربد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن وزارة الخارجية تتابع أوضاع الطلبة الأردنيين على مقاعد الدراسة في أرمينيا.
وأشار العضايلة، في تصريح لـ”الغد”، إلى أن غرفة العمليات في إدارة الأزمات تتابع اي ملاحظة وتتابعها، مؤكدا أنه سيتم ايجاد حل لمشكلتهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وناشد زهاء ٢٥٠ طالبا على مقاعد الدراسة في أرمينيا الحكومة إيجاد حل لتحويلاتهم المصرفية من أولياء أمورهم في الاردن.
واوضحوا أن مشكلتهم ونقص السيولة لديهم ناجمة عن إغلاق البنوك ومحال الصيرفة في الاردن ضمن إجراءات حظر التجول والحد من انتشار فايروس كورونا.
وبحسب الطلبة فإن أوضاعهم بشكل عام جيدة رغم فرض إجراءات مشابهة في أرمينيا متصلة بانتشار الفايروس إلا أن البنوك لديهم محدد لها دوام ساعتين يوميا يمكن من خلالها أن يتسلموا جوالاتهم.
ولفتوا إلى أن اوضاعهم الصحية جيدة لكن غياب أي تمثيل دبلوماسي للاردن لدى ارمينيا كوجود سفارة أو ملحقية وضعهم في مأزق بات يؤثر على معيشتهم كونهم يدرسون على حسابهم وينفقون من التحويلات التي تصلهم من أسرهم شهريا.
ولفتوا إلى أنهم مقدرون الظروف التي يعيشها الاردن الان معربين عن أملهم بإيجاد آلية لعودتهم للبلاد وعلى حسابهم الشخصي كون الفصل الدراسي متوقف الآن ولا يضيرهم الخضوع لاي إجراءات صحية تقررها الحكومة بالحجر الصحي أو سواه.
واكدوا أن اوضاعهم الصحية بحمد الله جيدة ولم تحدث أي إصابة بينهم إلا أن القلق يساورهم بضرورة قضاء هذه الأوقات العصيبة بين اهلهم واحبائهم .
يشار أن ارمينيا التي يبلغ عدد سكانها قرابة ثلاثة ملايين نسمة سجلت ١٦٠ إصابة بالفايروس حتى أمس دون حدوث أي وفاة وتطبق إجراءات صحية مماثلة للدول التي تكافح الوباء.

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