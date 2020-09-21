العضايلة: العزل المنزلي يتطلب تعهدا بتنفيذ أوامر الدفاع

عمان-الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مساء الاثنين، أنه تمّت مناقشة المستجدّات المتعلّقة بإجراءات العزل للمصابين، والحجر المنزلي للقادمين من الخارج، والتوسًع في إجراء الفحوصات المخبريّة للكشف المبكّر عن حالات الإصابة.
حول عزل الأشخاص المصابين ما دون 18 عاماً منزليّاً، بين العضايلة بعض التفاصيل بهذا الخصوص:
- تتضمّن هذه الإجراءات توقيع تعهّد خطّي من وليّ أمر الطفل بعزله منزليّاً، وعزل المخالطين له، وعدم خروجهم من المنزل إلّا بعد ظهور نتيجة الفحص التي تؤكّد خلّوهم جميعاً من فيروس كورونا.
- كما يتضمّن التعهّد التزام وليّ أمر الطفل بتنفيذ أوامر الدفاع، والقرارات والبلاغات الصادرة عن مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء، ووزارة الصحّة، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة.