العضايلة: “العمل” ستتخذ قرارا يتعلق بدوام الأمهات العاملات قبل عيد الفطر

الغد– قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن وزارة العمل ستتخذ قرارا قبل عيد الفطر، بشأن الدوام المرن للأمهات العاملات، في ظل استمرار إغلاق حضانات الأطفال.

وأوضح العضايلة في حديثه لبرنامج “هنا الأردن” كما نقلت هلا اخبار، أنه تم تكليف لجان معينة لدراسة الدوام المرن وتحديد وتقرير آلية هذا الدوام.

وأضاف العضايلة أن الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل يتعلق بالمؤسسات والعاملين فيها، لكنه موجه بشكل أساسي للمؤسسة نفسها.

وبيّن أن الموظفين سيعودون لعملهم كما كانوا في السابق، لافتا إلى أنه سيتم منح تصاريح معينة لمن تتطلب طبيعة عمله الدوام ضمن ساعات الحظر المسائي.

ولفت إلى أنه سيتم توزيع الدليل الإرشادي على المؤسسات الحكومية، لتوضيح الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها أثناء فترة الدوام، من تباعد جسدي وعمليات تعقيم وارتداء الكمامات والقفازات.

وحول عطلة عيد الفطر، قال العضايلة “كان هنالك قرار بعدم فرض حظر شامل خلال عطلة عيد الفطر، ولكن بعد الذي حصل في محافظة المفرق، تم غض النظر عن هذا القرار وعاد للتقييم مرة أخرى”.

وأضاف العضايلة “أن دعوات بدأت تصلهم تفيد بضرورة فرض حظر شامل خلال عطلة العيد”، مشيرا إلى أن القرار سيصدر خلال الأيام المقبلة وفي حد أقصى الأسبوع المقبل.