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العضايلة: المخابز مستمرة في العمل لتزويد المواطنين بالخبز غدا

منذ 32 دقيقة
خبز

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عمان- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة عن توقف المخابز العاملة في المملكة عن بيع الخبز للمواطنين عند الساعة السادسة مساء، مع استمرار العاملين فيها بتجهيز الخبز لغاية توفيره للمواطنين يوم غد الخميس.
وكان رئيس الوزراء أعلن يوم أمس عن فتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز والصيدليات ومحلات بيع المياه اعتبارا من اليوم وتحديدا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء وحتى إشعار آخر.–(بترا)

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