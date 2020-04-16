العضايلة: الملك بادر بالتبرع لـ”الصحة” وقدم دعما سخيا للعاملين بالمياومة

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الخميس، إن جلالة الملك بادر اليوم بالتبرّع لحساب وزارة الصحّة، كما قدّم دعماً ماليّاً سخيّاً لبرنامج دعم العاملين بالمياومة، الذين لطالما أكّد جلالته على ضرورة إيجاد الوسائل الملائمة والكفيلة بتوفير الحماية لهم، وتلبية احتياجاتهم المعيشيّة والأساسيّة، في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي نعيشها، وهو من أكبر التبرّعات ضمن حملات التبرّع.
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