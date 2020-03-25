العضايلة: الملك وجهنا لحماية المواطنين وعدم التهاون في تطبيق القانون

عمان- الغد- ترأّس جلالة الملك عبد الله الثاني، بحضور وليّ العهد سمو الأمير الحسين، اليوم الأربعاء، اجتماعاَ لمتابعة آخر المستجدّات حول التعامل مع وباء كورونا العالمي.

جاء ذلك وفق ما أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة خلال إيجاز صحفي.

وأكد العضايلة أن جلالته اطلع خلال الاجتماع على جهود مختلف الجهات لمواجهة هذا الوباء، ووجّهنا لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وعدم التهاون في تطبيق القانون.

وتابع: “كما وجّهنا جلالته إلى ضرورة التعامل بكلّ شفافيّة مع المواطنين، واطّلاعهم أولاً بأول على آخر المستجدّات والإجراءات التي تتخذها الحكومة”.

وبين أن جلالته أكّد أيضاً على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من الآثار المترتّبة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في تعافيه جرّاء هذه الأزمة.

وقال العضايلة إن رئيس الوزراء ترأس كذلك اجتماعاً صباح اليوم، بحضور عدد من الوزراء، وقادة الأجهزة الأمنيّة؛ تمّ خلاله تقييم مدى التزام المواطنين بحظر التجوّل، وقدرة الجهات المعنيّة على توفير الخدمات والمواد الأساسيّة للمواطنين.

وجّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بحسب العضايلة “الوزراء للنزول إلى الميدان، لمتابعة سير الإجراءات الجديدة، وتقييمها، ورصد ملاحظات المواطنين، وحلّ العقبات التي تواجههم”.

وبين الوزير أنه “لمسنا حالة عامّة من الالتزام بمعايير السلامة العامّة والوقاية فيما يتعلّق بتزوّد المواطنين من المواد التموينيّة، وارتيادهم للمحال التجاريّة التي تمّ السماح لها بفتح أبوابها”.

وأضاف “لكن، في الوقت ذاته، لمسنا حالات عديدة من عدم التقيّد بقرار منع استخدام المركبات، وحالات أخرى من خروج المواطنين إلى الشارع بلا مبرّر”.

وأكد “رصدنا ارتياحاً عاماً لدى المواطنين بشأن الإجراءات الجديدة، لكن في الوقت ذاته لا نريد لحالة الارتياح هذه أن تدفع البعض لارتكاب ممارسات سلبية، كالإفراط في النزول إلى الشارع، أو إهمال إجراءات الوقاية والاحتراز”.

وقال “ما زلنا في أزمة، وأعداد الإصابات في تزايد، وهذا بحدّ ذاته مؤشّر لا يدعو للارتياح، بل يدفعنا إلى القلق، وربما بالتفكير في إجراءات أخرى قاسية”.

وأكد العضايلة أنّه “لا يسمح أبداً باستخدام المركبات الخاصّة على الإطلاق، وأيّ مركبة غير مصرّح لصاحبها بالخروج سيتمّ ضبطها ستقوم مديريّة الأمن العام بحجزها، وقد بلغ عدد المركبات التي تمّ احتجازها حتى الساعة الثالثة عصراً 210 مركبات”.

وأوضح أن المركبات المصرّح لها بالسير فقط هي: مركبات الشحن المخصّصة لنقل المواد التموينيّة والخضار والفواكه والسلع الأساسيّة.

وأكد أيضاً أنّ الإجراءات الجديدة التي تمّ إعلانها أمس لا تعني رفع حظر التجوّل، فهو مستمرّ حتى إشعار آخر، ولن يُسمح للأفراد بالخروج إلّا لشراء مستلزماتهم الأساسيّة، في مواعيد محدّدة، وأوقات قصيرة، من العاشرة صباحاً وحتّى السادسة مساءً.