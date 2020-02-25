العضايلة: المملكة تخلو من فيروس كورونا

عمان – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن المملكة تخلو من إي إصابة بفيروس الكورونا الجديد والمنتشر في بعض دول العالم.

وقال العضايلة خلال الإيجاز الصحفي لقرارات مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن وزارة الصحة أكّدت في بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء أن المواطنة الصينيّة التي تعمل في منطقة البترا سليمة وغير مصابة بالفيروس، خلافاً لما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالأمس حول إصابتها بالمرض.

وأوضح أن وزارة الصحّة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة الفيروس، ومن ذلك: أجهزة الفحص الحراري على المعابر، ووقف دخول القادمين إلى المملكة من بعض الدول التي انتشر فيها الفيروس، وتجهيز مستشفى متكامل لعزل الحالات المشتبه بها، وإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وأهاب العضايلة بالجميع عدم تداول أي معلومة إلا من مصادرها الرئيسة، مثنياً على دور وسائل الإعلام التي تعد شريكة للحكومة في توضيح المعلومات والحقائق.

ودعا إلى ضرورة احترام خصوصيّة ضيوف الأردن من السيّاح والعاملين، قائلاً: “وجود ضيف لدينا من الدول التي انتشر فيها الفيروس ليس بالضرورة أنّه مصاب أو معرّض للإصابة”.

وختم العضايلة حديثه “نؤكّد كدولة تعاطفنا ووقوفنا إلى جانب جميع الدول التي انتشر فيها الفيروس، وندعو الله أن تستعيد عافيتها وأن تعود فيها الحياة إلى طبيعتها”. -(بترا)