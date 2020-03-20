العضايلة: الهدف من حظر التجول حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم

عمان – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الهدف من اصدار أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020م، الذي ينصّ على حظر التجوّل في مختلف مناطق المملكة هو حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم.

وأشار العضايلة خلال إيجاز صحفي مساء اليوم الجمعة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى أن قرارات حظر التجول اتخذت في العديد من دول العالم والأردن ليس منفردا في ذلك، مؤكدا أن القرار جاء بعد انتشار هذا الوباء العالمي.

وأوضح أن الحكومة تعلم مدى الارباك الذي حصل للمواطنين نتيجة قرار حظر التجول، لكنها اضطرت له من أجل حمايتهم والحفاظ على صحة المجتمع.

ونوه العضايلة إلى أن الحكومة ستعلن يوم الاثنين المقبل عن الآليّة التي سنسمح للمواطنين من خلالها بالخروج في ساعات محدّدة اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، كما ورد في أمر الدفاع رقم (2).

وفيما يتعلق بالاستفسارات والملاحظات التي وردت حول الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقّل والحركة من مختلف القطاعات رغم قرار حظر التجول، أشار العضايلة إلى أن هؤلاء سيتمّ منحهم تصاريح خاصّة، وفق طبيعة عملهم.

وبين أن التصاريح التي ستمنح لبعض القطاعات ستكون بالحدّ الأدنى، ولن نتوسّع في منحها، موضحا أنها ستقتصر على الأشخاص الذين يسهمون في إدامة عمل المؤسّسات، والقطاعات الحيويّة فقط، مثل: القطاعات الصحيّة والزراعيّة، والغذاء والدواء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن الحكومة سننتهي من إعدادها، وسنعلن عن آليّة استلامها للقطاعات والأشخاص المصرّح لهم بذلك.

وقال إن الحكومة تعمل في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، على مدار السّاعة، من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ظلّ هذه الأزمة، وذلك بتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني ومتابعة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز.

وختم العضايلة الإيجاز بالتأكيد ” لا حاجة للهلع والقلق، فنحن نعمل من أجلكم، ولن ندّخر جهداً في تأمين المواطنين بحاجاتهم الأساسيّة، عبر الآليّة التي تتيح لهم الخروج”، مثنيا على وعي المواطنين وإداركهم لخطورة التحرك خارج منازلهم في ظل أزمة الكورونا.-(بترا)