العضايلة: انخفاض أعداد الإصابات لا يعني زوال الخطر

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة، السبت، أننا لمسنا انخفاضاً في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف العضايلة أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني زوال الخطر، فالأمور ما زالت بحاجة إلى الحذر الشديد، وإلى التقيّد بتعليمات السلامة العامّة والوقاية، والالتزام بحظر التجوّل، والإجراءات الاحترازيّة الصارمة التي اتخذتها الحكومة.

وأكد اننا نأمل أن يأتي سريعاً اليوم الذي نعلن فيه بشكل رسمي انتهاء هذا الوباء، والقضاء عليه بشكل نهائي، لتعود الحياة إلى طبيعتها.

وبين العضايلة، ان استمرار حظر التجوّل يعتمد على مدى التزامكم، الذي نأمل أن يكون التزاماً كاملاً، وعدم الخروج إلّا ضمن التعليمات.

وأضاف ان ما زالت تردنا الكثير من المبادرات الخلّاقة لدعم الأسر المحتاجة، وبعض الفئات التي تضرّرت جرّاء انقطاع أعمالها، وهذه المبادرات انعكاس حقيقي لقيم المجتمع الأردني الأصيلة، والحرص على تجسيد التكافل بين أبنائه، ونحن نقدّر جميع هذه المبادرات والقائمين عليها، ونتفاعل معها، ولهذه الغاية، أعلنّا اليوم عن استحداث حساب في وزارة التنمية الاجتماعيّة، أطلق عليه اسم (حساب الخير)، لمساعدة الأسر العفيفة والمحتاجة، وستخصّص المبالغ لمساعدة الأسر التي انقطع مصدر دخلها نتيجة تعطّل أعمالها بسبب حظر التجوّل.