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العضايلة: بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة الأردنيين الجمعة

منذ ساعة واحدة
إحدى طائرات الملكية الأردنية - (أرشيفية)
إحدى طائرات الملكية الأردنية - (أرشيفية)

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الخميس، إن المرحلة الثانية من خطة إعادة الأردنيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج والطلبة، ستبدأ الجمعة.

وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي من مركز الأمن وإدارة الأزمات، أن “3 آلاف أردني عدد المسجّلين الذين ستتمّ إعادتهم إلى المملكة خلال المرحلة الثانية”، وذلك عبر 16 رحلة جوية.

“تمّ تخصيص مواقع لحجر جميع العائدين احترازيّاً في فنادق بالعاصمّة عمّان، لمدّة 17 يوماً”، وفق العضايلة الذي أشار إلى أن خليّة الأزمة “ستعلن خلال الأيّام المقبلة عن موعد بدء تنفيذ المرحلة الثالثة وتفاصيلها، والتي ستشمل دولاً جديدة”.

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