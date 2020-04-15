تأجيل إطلاق بعض البرامج المتعلقة بالحماية الاجتماعية إلى الخميس

عمان- قال وزير الدّولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة إنّه تمّ تأجيل إطلاق بعض البرامج المتعلّقة بالحماية الاجتماعيّة إلى يوم غدٍ الخميس، بما في ذلك البرنامج الحكومي لدعم عمّال المياومة الذي كان مقرّراً اليوم.

وأوضح العضايلة لـ”بترا”أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز سيطلق غداً برنامجين، أحدهما يتضمّن آليّة دعم العاملين بالمياومة، والآخر يتضمّن سلسلة من الإجراءات والقرارات المهمّة، لدعم العاملين في المنشآت الاقتصاديّة التي تضرّرت، وحمايتهم من آثار التعطّل عن العمل، وذلك من خلال المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي. ولفت إلى أنّ التأجيل يأتي لإتمام جميع الترتيبات المتعلّقة بالبرنامجين، وضمان الجاهزيّة الكاملة.-(بترا)