العضايلة: تسوية الأوضاع الضريبية لـ 77 شركة

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لدفعة جديدة من الشركات والمكلّفين، بلغ مجموعها (77) شركة ومكلّفاً، وذلك بناءً على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأضاف العضايلة “ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكوميّة الرامية إلى محاربة التهرّب الضريبي، وتمكين المكلّفين من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها”.