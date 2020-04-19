العضايلة: تعديل إجراءات حظر التجوّل في الكرك والطفيلة ومعان ابتداءً من الأربعاء

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مساء الأحد، إنه تقرّر اليوم تعديل إجراءات حظر التجوّل في محافظات الكرك والطفيلة ومعان، ابتداءً من صباح يوم الأربعاء المقبل، وبنفس الإجراءات المتّبعة في محافظة العقبة، بحيث يتمّ إغلاق كلّ محافظة عن الأخرى، والسماح للمواطنين فيها بالحركة ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأضاف العضايلة أنه سيتمّ تقييم تجربة تعديل إجراءات حظر التجوّل في المحافظات الأربع لمدّة ثلاثة أيّام، مؤكّدين على أهميّة التزام المواطنين بتعليمات السلامة العامّة والصحّة والانضباط الصادرة عن الحكومة والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية.

وشدد العضايلة على أن أي مظاهر في المحافظات الأربع تخالف التعليمات والإجراءات الصادرة عن الجهات المختصّة سيتم التعامل معها بحزم، وسيتم تشديد الإجراءات والعودة إلى الوضع السابق في حال عدم اتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة أو إقامة التجمّعات والمناسبات الاجتماعيّة كالأفراح والجاهات ودواوين العزاء.

وبشأن أزمة الصحف الورقيّة والعاملين فيها قال العضايلة، “أودّ أن أشير إلى أنّ هذه الأزمة سابقة على أزمة كورونا؛ ونحن نبذل جهوداً منذ عدّة شهور لمحاولة إيجاد حلول لها بالشراكة مع جميع الأطراف.”

وأضاف أنه تمّ تكثيف الاتصالات خلال اليومين الماضيين لتسديد مستحّقات الصحف اليوميّة عن الإعلانات القضائيّة والحكوميّة، والتي تعذّر تسديدها بسبب إجراءات حظر التجوّل، وسنعمل مع إدارات الصحف على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الأزمة.