العضايلة: تغيير آلية دعم الخبز.. والأولوية للمحتاجين

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن أولوية الحكومة تتجه إلى دعم الأسر التي تضررت جراء الحظر وتداعيات “كورونا” وعمال المياومة.

وكشف خلال حديثه لبرنامج “هنا الأردن” على إذاعة “جيش إف إم”، أن المخصصات التي كانت موجودة لدعم الخبز ستذهب إلى الفئات المتضررة من الأزمة.

وأشار العضايلة إلى أن آلية دعم الخبز السابقة لن تبقى كما كانت، موضحا أنه “قد يكون هناك فئات كانت تحصل على دعم الخبز وهم غير محتاجين، فالأولوية أن نعطي الدعم للمحتاجين”.

واضاف: “نحن اليوم في مرحلة تكافل وتضامن ولا بد أن يكون هناك أولويات، وأولويات اليوم منصبة حول الأسر الفقيرة وعمال المياومة، حيث إن هدفنا الرئيسي تعويضهم وسيصدر قرارات وإجراءات خلال الأيام المقبلة وتفاصيل حول هذا الأمر”.

وتابع: “نتمنى أن يقدر المواطن الظرف الذي نعيش فيه”، وبين أن هناك حزمة من القرارات التي ستصدر لدعم الموظفين في القطاع الخاص الذين تضرروا وكذلك الشركات التي تضررت، لمساعدتهم في جزء من الرواتب.

وأوضح العضايلة أنه يوميا تتم عملية مراجعة عملية إعطاء تصاريح.

وجدد العضايلة التأكيد: “لسنا في ظرف مثالي وقد لا تكون الحلول أيضا مثالية وترضي كل الأطراف”.

وأضاف: “نبذل كل جهد ممكن حتى نخدم المواطن ونقدم له الخدمة بالحد الأدنى لنعبر هذه المرحلة معا”.

وحول إمكانية فرض حظر تجول شامل خلال الأيام المقبلة، قال العضايلة: “قد يكون هناك حظر شامل خلال الأيام المقبلة، وذلك بحسب تقييم لجنة الأوبئة والأجهزة الأمنية والحكومة، والقرار سيكون قبل يومين أو ثلاثة من يوم الحظر الشامل، إلا أنه لحد الآن لا يوجد قرار بذلك”.-(هلا أخبار)