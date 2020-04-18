العضايلة: توافقنا على عودة عدد من القطاعات خلال الأسبوع الحالي

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إن أبرز ما تمّت مناقشته اليوم السير بإجراءات عودة بعض القطاعات الإنتاجيّة والخدميّة والتجاريّة للعمل، وفق اشتراطات صحيّة ووقائيّة صارمة، وكذلك المحافظات الأخرى التي لم تسجّل فيها حالات إصابة، والتي نتّجه إلى تعديل إجراءات حظر التجوّل فيها.

وأشار العضايلة إلى أن القطاعات الإنتاجيّة والتجاريّة التي من المرجّح عودتها للعمل تمّ التوافق عليها بشكل مبدئي، وستحدّد مواعيد عودة كلّ قطاع خلال الأسبوع الحالي، ضمن جدول زمني، وبعد إعداد الأدلّة الإرشاديّة التي تتضمّن تعليمات السلامة والوقاية، وإقرارها من لجنة الأوبئة.

وبين العضايلة، حول عودة الطلبة الأردنيين المغتربين من الخارج إنه يتمّ استقبال الاستفسارات والملاحظات الواردة، والتعامل معها، مشيرا هنا إلى أنّ تحديد الدول وفئات المغتربين العائدين سيتمّ بعد انتهاء تسجيل الراغبين بالعودة عبر المنصّة الإلكترونيّة التي أعلنا عنها بالأمس.

وبخصوص مخزون السلع الاستراتيجيّة والأساسيّة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أكد الوزير بأنّ المخزون جيّد والسلع متوفّرة بكميّات آمنة، وقد تمّ تزويد المؤسستين المدنيّة والعسكريّة، والتجار في المحافظات بمستلزمات الشهر الفضيل.

وقال العضايلة إنه “لليوم الثاني على التوالي شهدنا التزاماً مقدّراً من المواطنين بتعليمات حظر التجوّل الشامل، ونجدّد شكرنا وتقديرنا للجميع، علماً بأنّ موعد انتهاء الحظر الشامل سيكون منتصف هذه الليلة، وبإمكان المواطنين الخروج في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأحد، وفق الآليّة المعلنة سابقاً.”