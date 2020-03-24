العضايلة: توزيع الخبز شهد مظاهر “غير سليمة” (فيديو)

عمان – عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جلسة عبر تقنيّة الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها تداعيات فيروس كورونا المستجدّ، وآليّات تعامل الحكومة معه.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة خلال ايجاز صحفي مشترك مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات مساء اليوم ان مجلس الوزراء استمع إلى إيجاز مفصّل قدّمه رؤساء الفرق الحكوميّة المعنيّة بالتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، على جميع المستويات الصحيّة والاجتماعيّة، واستدامة العمل في بعض القطاعات كالزراعة، بالإضافة إلى آليّات إيصال المواد الأساسيّة للمواطنين، والمتابعة الإعلاميّة، والتوعية والتثقيف، وغيرها.

ولفت الى ان المجلس ناقش بشكل رئيس الإجراءات التي بدأتها الحكومة لإيصال المواد الأساسيّة للمواطنين، وتحديداً الخبز والأدوية ومياه الشرب والمحروقات.

واكد وجود خطوات لتحسين جودة وصول الحاجات الضروريّة للمواطنين، تمّ إقرارها، وسيعلن عنها رئيس الوزراء مساء اليوم .

واكد العضايلة ان عمليّة إيصال الأدوية والمياه للمواطنين سارت بشكل جيد، رغم وجود ضغط في الطلب على الصيدليّات ومحطّات توزيع المياه ومحطّات بيع المحروقات المصرّح لها، وبالتالي فإنّ تلبية الطلبات يستغرق وقتاً.

وبخصوص توزيع الخبز لفت العضايلة الى اننا لمسنا تجاوزات وأخطاء ومظاهر غير سليمة، وسنعمل على معالجتها وتصويبها، مضيفا “في المقابل؛ هناك مشاهد حضاريّة والتزام بتعليمات الوقاية والسلامة، نأمل أن تكون هي الأصل خلال الأيام المقبلة، وأن نبني عليها كنموذج أردني مثالي يحتذى” .

واكد العضايلة استمرار توزيع الخبز خلال الأيّام المقبلة، بنفس الآليّة، مع معالجة بعض حالات القصور التي ظهرت، وكذلك استمرار إيصال المياه والأدوية والمحروقات، لافتا الى انه ستكون هناك آليّات جديدة للتخفيف على المواطنين، ومعالجة أي خلل .

وقال، “نؤكّد على المواطنين ومقدّمي خدمات إيصال الحاجات الأساسيّة للمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائيّة، وتعليمات السلامة عند مخالطتهم للمواطنين ” .

وبخصوص عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا لهذا اليوم قال، “بكلّ أسف شهدنا ارتفاعاً كبيراً اليوم، قياساً بالأيّام الثلاثة الماضية وهذا مؤشّر خطير، ولا يعكس آمالنا وطموحاتنا في السيطرة على الفيروس” .

واكد العضايلة ان المعركة الحقيقيّة هي معركة الوعي والإدراك لخطورة هذا الوباء، واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة، وفي مقدّمتها الالتزام بإجراءات الحظر وعدم الخروج من المنازل.

وشدد على ان الأيّام المقبلة حاسمة بشكل كبير، وعلينا أن نختار إمّا أن نسهم في حصر الفيروس والقضاء عليه، أو أن نزيد من انتشاره نتيجة الاستمرار بالمخالطة، وعدم اتّباع إجراءات السلامة والوقاية، مؤكدا ان كلّ الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك حظر التجوّل، كانت من أجل سلامتكم، والمساعدة على حصر الوباء والحدّ من انتشاره.- ( بترا )