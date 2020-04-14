العضايلة: حظر شامل لمدة 48 ساعة ابتداء من الخميس

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الثلاثاء، أنه تقرّر أن يكون هناك حظر شامل في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمدّة 48 ساعة، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة المقبلة الموافق 17/4/2020م، وحتى منتصف ليلة السبت/الأحد المقبلة، وبشكل مماثل لما تمّ الأسبوع الماضي.

وأضاف الغضايلة أنه يستثنى من قرار الحظر الشامل، كما في السابق، الكوادر الطبيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين والعاملين في القطاعات الحيويّة، الذين يتمّ تحديدهم من خلال مؤسّساتهم.

وأكد العضايلة أن الغاية من فرض الحظر الشامل الحفاظ على سلامتكم وصحّتكم، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من تكثيف دورها وجهودها، وإجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات للكشف عن أيّ حالات إصابة أو اشتباه – لا قدّر الله –.

وأعلن العضايلة أنه واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني – حفظه الله – ستقوم الحكومة غداً، ومن خلال صندوق المعونة الوطنيّة، بالإعلان عن آليّة البرنامج الحكومي الموجّه لدعم العاملين بالمياومة، ويتضمّن البرنامج، في مرحلته الأولى، تقديم مساعدات نقديّة لفئة العاملين بأجر يومي، الذين تضرّروا من تعليمات حظر التجوّل، وسيشمل قرابة 200 ألف أسرة.

من جهة أخرى، بين العضايلة أنه نظراً لعدم ثبوت أيّ إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الحالي عن أولى المناطق التي سيتمّ تعديل إجراءات حظر التجوّل فيها؛ بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتباراً من الأسبوع المقبل، في حين يُسمح داخلها باستئناف النشاطات الاقتصاديّة الإنتاجية، وفتح المحال والأعمال، مع ضرورة الالتزام بأعلى معايير الوقاية والرقابة الصحية. أيضاً، واعتباراً من الأسبوع المقبل، سنبدأ بالسماح لبعض المنشآت الإنتاجيّة والخدميّة بالعمل، وفق إجراءات مشدّدة للوقاية والرعاية الصحيّة، وبالحدّ الأدنى من العاملين.

وبين العضايلة أنه تمّ البدء باستئناف العمل في مشاريع البنية التحتيّة الكبرى مثل الطريق الصحراوي، وسيكون لدينا المزيد من الإجراءات والقرارات خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لتطوّرات الأوضاع.

وبالنسبة لسائقي مركبات الشحن القادمين إلى أراضي المملكة من الأردنيين والجنسيّات الأخرى، قال العضايلة أنه تقرّر اعتماد دخولهم بوجود شهادة تثبت إجراءهم للفحص الخاص بفيروس كورونا، وخلوّهم من هذا الوباء.