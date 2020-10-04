العضايلة: حكومة تصريف الأعمال لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن استقالة الحكومة هي التزام دستوري يجسّد المبادئ الديمقراطيّة السامية، التي دأبت عليها الدّولة الأردنيّة بقيادتها الهاشميّة الحكيمة منذ نشأتها، وهي تجذير للمسيرة الديمقراطيّة التي نمضي بها بكلّ ثبات وإصرار، رغم كلّ التحدّيات التي نواجهها.

وبين العضايلة خلال إيجاز صحفي في دار الرئاسة أنه “تلقّينا أمس، ببالغ الاعتزاز، رسالة سيّدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – وأمره السامي بقبول استقالة حكومة الدكتور عمر الرزّاز، كاستحقاق دستوريّ، وتكليفها بالاستمرار بتصريف الأعمال، لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأكد أنّ استقالة الحكومة هي التزام دستوري يجسّد المبادئ الديمقراطيّة السامية، التي دأبت عليها الدّولة الأردنيّة بقيادتها الهاشميّة الحكيمة منذ نشأتها، وهي تجذير للمسيرة الديمقراطيّة التي نمضي بها بكلّ ثبات وإصرار، رغم كلّ التحدّيات التي نواجهها.

وأشار “بناءً على التوجيه الملكيّ السامي، ستستمرّ الحكومة بالعمل، وحتّى تشكيل حكومة جديدة، بهمّة وعزيمة ومثابرة، للتعامل مع وباء كورونا، الذي يقتضي العمل المركّز والمستمر، ومواصلة اتخاذ التدابير والإجراءات بخصوصه دون تباطؤ، وذلك وفقاً للصلاحيّات الدستوريّة والقانونيّة المتاحة لنا.”

وأوضح العضايلة أن الحكومة، باعتبارها مكلفة بتصريف الأعمال، لن تتوسع خلال هذه الفترة باتخاذ القرارات والإجراءات وستلتزم بمقتضى أحكام الدستور والتشريعات النافذة وبالتالي ستقتصر قراراتنا وإجراءاتنا على الأمور الضرورية، وتسيير الأعمال الروتينية، وإدامة عمل المؤسسات، وتقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين

وأشار العضايلة ” انسجاماً مع ذلك، عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس وزراء الحكومة المكلّفة بتصريف الأعمال الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها جملة من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، والخطوات الضروريّة التي من الممكن اتّخذاها خلال الفترة الحاليّة، خصوصاً فيما يتعلّق بالتعامل مع جائحة كورونا”

وأكد العضايلة أنّنا لن نتوانى على الإطلاق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للتعامل مع جائحة كورونا، من شأنها الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، والحفاظ على ديمومة عمل مختلف القطاعات، وبنفس الروحيّة والتشاركيّة والتنسيق بين أجهزة الدّولة المدنيّة والعسكريّة، منذ بدأت أزمة كورونا