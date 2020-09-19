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العضايلة: خطأ بإدخال البيانات أدى لتسجيل إصابات في الطفيلة

منذ 38 دقيقة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، مساء السبت، إن الخلل المتعلق بإصابات الطفيلة اليوم السبت كان بعملية إدخال البيانات.
وأضاف العضايلة، أن خلل حدث في ادخال البيانات، وأبلغني وزير الصحة أن مدخلة بيانات أدخلت إصابات في محافظة الطفيلة ولم يكن هناك اصابات اليوم.
وأكد في حديثه لقناة المملكة: أننا لا نزال قادرين على الموازنة بين الأولويات الصحية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا تفكير في هذه المرحلة بالحظر الشامل.

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