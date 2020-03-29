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العضايلة: خطة لإخراج المحجور عليهم بالفنادق تعلن مساء اليوم

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة إنه سيتم الاعلان عن خطة اجلاء المتواجدين في الحجر الصحي مساء الأحد، وكيفية نقلهم لمنازلهم والنصائح الارشادية لأسرهم خلال مدة الحجر الصحي المنزلي.

وأضاف أن آلية عمل البنوك ومحلات الصرافة ستعلن من قبل البنك المركزي مساء الأحد.

وبين أنه لم تسجل أي اصابة مؤكدة في محافظة الطفيلة.

وأشار إلى أن اجراءات العزل بمستوى محلي تتم من قبل اللجنة الوطنية للأوبئة وحتى الآن لم يصدر توصية بإجراءات عزل جديدة لمناطق في الأردن.

ولفت إلى أنه تم تعزيز فرق الاستقصاء الوبائي وتتبع المخالطين للمصابين، بتوج

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