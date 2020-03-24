العضايلة: رفع حظر التجول مرهون بانضباط المواطنين وانعكاس ذلك على عدد الإصابات

غادة الشيخ

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال أمجد العضايلة، إن “انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع حظر التجول”.

جاء ذلك خلال تغريدة للعضايلة على تويتر قال فيها: “‏صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز. انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات ، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع ‫#حظر_التجول‬”.

صحيح شاهدنا اليوم صور تبين مظاهر التزاحم، في المقابل شاهدنا صور مثالية لانضباط المواطنين في الدور للحصول على الخبز. انضباط المواطنين والتزامهم وانعكاس ذلك على عدد الإصابات ، هو الذي يحدد سرعة البتّ في موضوع رفع. #حظر_التجول. pic.twitter.com/qlBHGFRAVq — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) March 24, 2020

ومن بين الردود على تغريدة العضايلة تعليق للمواطنة عرين غنيمات: “ما قصروا الدور على الشعب هلا يعطيكم العافية واعانكم الله على تخطي هذه المرحلة”.

فيما اقترح المواطن عاصم ربابعة في تعليقه: “دولتك انا بقترح انه الشرطة اللي توزع الخبز في المحافظات لعل و عسى ان يصبح الوضع اكثر انتظام”

واقترحت ربى الخالدي ردا على تغريدة العضايلة: “دولتك انا بقترح انه الشرطة اللي توزع الخبز في المحافظات لعل و عسى ان يصبح الوضع اكثر انتظام”

وعلق المواطن رامي العيسى: “نختلف بطريقة التفكير… ونختلف على موضوع التوزيع والإكتظاظ والطابور… ولكن نتفق على أن الوطن يبقى دائما هو المصلحة العليا والأسمى … ونتفق أيضا … على أن ” اللي أمه خبازة ما يجوع” … أزمه وتعدي على خير إن شاء الله …حفظنا وحفظكم الله من كل شر”.

[email protected]