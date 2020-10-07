العضايلة: رقابة صارمة على مخالفي قرار حظر التجول الشامل

عمان- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إنه سيكون هناك رقابة صارمة على مخالفي قرار حظر التجول الشامل يومي الجمعة والسبت.

وأضاف العضايلة خلال حديثه لبرنامج “يحدث اليوم” على شاشة التلفزيون الأردني، أنه سيتم مخالفة مخالفي قرار الحظر وحجز المركبات المخالفة أيضا.

وأوضح العضايلة أنه سيسمح لتاكسي المطار بالعمل خلال فترة الحظر الشامل، مشيرا إلى أنه على المسافرين إبراز تذكرة السفر ونسخة عنها لمرافقيهم.

وأكد العضايلة: “ندرك أضرار الحظر الشامل لأسبوعين أو ثلاثة أو أكثر على الوضع الاقتصادي في البلد وعلى العاملين في الكثير من المنشآت، لذلك استقر الرأي يوم أمس على أن يكون الحظر ليومين”، لافتا إلى أن القرار جاء بناء على دراسة وتوصيات من وزارة الصحة والجهات المعنية.

وتابع: “سيستمر الحظر ليومين إلى حين استقرار الوضع والعودة إلى تسطيح المنحنى؛ لأن الوضع الوبائي لا زال يشكل خطرا على المنظومة الصحية والمجتمع بشكل عام”.

وشدد العضايلة على أن “كل ما اتخذ من قرارات يوم أمس هي بهدف حماية المواطنين والحفاظ على صحة المجتمع بشكل كامل”.

وأشار إلى أن “الأردن قدم نموذجا في بداية الأزمة، إلا أنه ومنذ أكثر من شهر ونصف الشهر بدأت الحالات بالانتشار وبشكل كبير”.

وأردف قائلا: “على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، كان النقاش مستفيضا لمحاولة خلق التوازن ما بين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والنفسي، ونأمل أن لا نكون قد تأخرنا في اتخاذ القرار”.

وشدد العضايلة على أنه “لسنا في زمن مثالي والقرارات المثالية صعبة جدا ولا نستطيع أن نرضي كل الأطراف، ونتألم لقرار الحظر ولأي ضرر يحدث للمواطن”.

ولفت إلى أن خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجتمعة لمعالجة أي ثغرات قد تحصل.

وبين أن هناك آلية لمنح التصاريح بالحد الأدنى وليس كما كانت في السابق، معربا عن أمله بأن تمنح القطاعات الحيوية التي تسهم في إدامة الحياة التصاريح اللازمة.

ودعا العضايلة المواطنين إلى عدم التهافت على الأسواق، قائلا: “اعتدنا على الحظر لمدة أسابيع وبالتالي لا داعي للتهافت على الأسواق”.