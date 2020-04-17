العضايلة: سنعلن خلال الأيام المقبلة عن القرارات المتعلّقة برمضان

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، إن خليّة الأزمة ناقشت الإجراءات الميدانيّة التي سيتمّ تطبيقها خلال شهر رمضان المبارك، ومن ذلك الساعات التي سيسمح خلالها بخروج المواطنين لتأمين حاجاتهم الضروريّة، وكذلك أوقات السماح للمحال التجاريّة المصرّح لها بفتح أبوابها، وسنعلن خلال الأيّام القليلة المقبلة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات المتعلّقة بهذا الأمر، كما سنعلن عن مجموعة من الإرشادات التي تخصّ العادات الاجتماعيّة والطقوس الرمضانيّة خلال الشهر الفضيل.

وأضاف العضايلة شهدنا اليوم، وبحمد ﷲ، التزاماً بقرار حظر التجوّل الشامل من الغالبيّة العظمى من المواطنين، وهناك عدد محدود من المخالفات تمّ التعامل معها ضمن أحكام القانون ونتقدّم من الأخوات والأخوة المواطنين بالشكر والتقدير على التزامهم، ونشدّد على ضرورة الالتزام غداً، وخلال الأيّام المقبلة، حتى وإن انخفضت أعداد المصابين خلال الأيّام الماضية.

وأهاب العضايلة المواطنين في العقبة، الالتزام والتقيّد بتعليمات السلامة والوقاية خلال الأيّام المقبلة، وذلك بعد أن تمّ السماح لهم بالحركة واستخدام مركباتهم، اعتباراً من يوم الأحد المقبل ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، مؤكدا أنه في حال رصد مخالفات ستتم العودة لتشديد الإجراءات مجدداً، ونريد لمحافظة العقبة أن تكون مثالاً لغيرها من المحافظات التي سيتم تعديل إجراءات الحظر فيها. مع التأكيد بأن هناك توجهاً لتعديل الإجراءات في محافظات أخرى، لم تسجل فيها حالات إصابة، خلال الأسبوع المقبل.

بخصوص البرنامج الحكومي لدعم العاملين بالمياومة، أشار العضايلة إلى أنّ التقديم بدأ عبر المنصّة الإلكترونيّة الخاصّة بصندوق المعونة الوطنيّة (reg.takmeely.jo) وستبدأ عمليّة صرف الدعم للمستحقّين اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 22/4/2020م.