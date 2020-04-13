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العضايلة: سنعلن عن أمر دفاع جديد يتضمن سلسلة من الإجراءات لدعم المنشآت الاقتصاديّة

منذ 18 دقيقة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان-الغد- فال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، ان الحكومة ستعلن عن أمر دفاع جديد يتضمن سلسلة من القرارات المهمة لدعم المنشآت الاقتصادية من خلال “الضمان الاجتماعي” واجراءات حماية العاملين من آثار التعطل عن العمل.
واكد العضايلة اننا ندرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجوّل في المناطق التي لم تسجيل فيها إصابات بكورونا.

واضاف العضايلة ، ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قرر تشكيل أربعة فرق متخصّصة تضمّ ممثّلين عن القطاعين العام والخاصّ، وممثلين عن الجهات العسكريّة والأمنيّة والمدنيّة ذات العلاقة، على النحو الآتي:
– اللجنة التوجيهيّة العُليا، برئاسة دولة رئيس الوزراء، وتتولّى مهام توجيه اللّجان الفنيّة للأولويات الوطنيّة، وإقرار الخطة الوطنيّة للإنتاج، وتوفير المتطلّبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
– فريق التصنيع الدوائي، برئاسة مدير عام المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من المنتجات الدوائيّة على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بذلك من مهام أخرى.
– فريق التصنيع الغذائي، برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعيّة، ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من المنتجات الغذائيّة على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بذلك من مهام أخرى.
-فريق تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبيّة والمعقّمات، برئاسة الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير؛ ويتولّى مهام تحديد أولويّات الإنتاج من هذه المواد، على المدى القصير والبعيد، وما يرتبط بهذه العمليّة من مهام أخرى.
وبين العضايلة، انه ستعمل هذه الفرق من أجل بناء صناعات بجودة عالية، وأسعار منافسة، وتوفير البيئة المحفّزة للبحث والتطوير والإنتاج.
ووضح العضايلةان هنالك آلية جديدة لصرف دعم الخبز سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة.

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