العضايلة: صرف مكافآت شهرية للأطباء لحين انتهاء كورونا

عمان – الغد – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أنّ الحكومة تولي القطاع الصحّي، والكوادر الطبيّة والتمريضيّة جلّ الرعاية والاهتمام، وتحرص بشكل كبير على دعمهم وتمكينهم من أداء واجبهم النبيل خلال هذه الأزمة، وعدم المساس بقوتهم أو مستوى معيشتهم.

وقال إنه وبناء على ذلك، أصدر مجلس الوزراء قبل أسابيع قراراً بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحيّة، لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الكبيرة التي هي بمثابة خطّ الدفاع الأوّل في ظلّ هذه الجائحة، لحماية الوطن والمواطنين.

وأوضح أن “قرار صرف مكافآت شهريّة للعاملين في القطاع الصحّي خلال أزمة كورونا ليس جديداً، بل تمّ اتخاذه بتاريخ 2 شباط 2020م، بموافقة رئيس الوزراء، وبناء على تنسيب وزير الصحّة، مع التأكيد على استمرار صرف هذه المكافآت شهريّاً لحين انتهاء الوباء”.

من جانبه قال وزير الصحة سعد جابر خلا الأيجاز الصحفي إن الكوادر الصحيّة بأعيننا، وجهودهم لا تنسى، ولن يتمّ المساس بجهودهم وعرقهم.