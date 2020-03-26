العضايلة: عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنه سيتم عزل محافظة إربد عن باقي محافظات المملكة بشكل كامل، ولا يسمح لأحد بالخروج منها أو الدخول إليها، مضيفا أنه حلماية للمناطق الأخرى داخل هذه المحافظة العزيزة علينا، والتي لم يتمّ الاشتباه بحالات إصابة فيها، فسيتم عزل قصبة إربد والقرى التابعة لها، وهي: (أيدون، جحفيّة، سوم، الحصن، الصريح، حبكا) عن باقي مناطق المحافظة.

وأضاف في إيجاز صحفي مساء الخميس، أنه يسمح للمواطنين في كل قرية من قرى المحافظة بالخروج سيراً على الأقدام، وبشكل فردي، للتزوّد بحاجتهم الأساسية داخل قريتهم فقط، وضمن الساعات المحددة بموجب التعليمات، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، مع التأكيد على الالتزام بمعايير السلامة العامة والإجراءات الوقائية.

وبين أنّ الوضع في محافظة إربد، ورغم زيادة عدد الإصابات، ما زال تحت السيطرة، والفرصة ما زالت ممكنة وكبيرة لإبقائه تحت السيطرة حتى الآن، في حال التزم الجميع بالتعليمات، وابتعدوا عن المخالطة وخرق حظر التجوّل.

وشدد العضايلة على من خالط المصابين الذين أعلن عنهم، أو سمعوا عن حالات اشتباه، أن يتوجّهوا فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحص الطبّي اللازم، مضيفا أن مستشفيات محافظة إربد جاهزة لاستقبالهم.

وتابع، “هنالك مقاطع تنال من خصوصية المصابين، وهذه ليست من شيمنا وندعو عدم تداول هذه المنشورات.”

وبخصوص استغلال بعض التجار للمواطنين، قال العضايلة: هنالك مستغلو الأزمات فقدوا الحس بالمسؤولية الوطنية، وهنالك من زعم أن الحكومة ستمنع من شراء حاجاتهم الأساسية ورفعوا السلع بشكل مضاعف، ودعوا المواطنين للمسارعة بالشراء لاستغلال المواطنين، وقد جرى تحديد مطلقي هذه الاشاعات وملاحقتهم.

وأشار إلى أن المحال التي فتحت لتزويد المواطنين بالمواد التموينية وسمح لها بالعمل، ستبقى مفتوحة طوال الأسبوع.

واختتم العضايلة بأن مشاركة جلالته في هذا الجهد العالمي تأتي في إطار تنسيق الجهود العالمية لمكافحة هذا الوباء، والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي وهي جزء من جهود الأردن على المستوى الدولي، بقيادة جلالته لمواجهته؛ فالأزمة ليست لدينا فقط بل تشغل العالم بأسره.