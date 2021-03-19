عمان- الغد- أكد السفير الأردني في القاهرة أمجد عودة العضايلة أن الأسبوع المقبل سيكون حافلاً ومثمراً في سياقات التعاون متعدد الأطراف على الصعيد البيني الأردني المصري، والشراكة الثلاثية بين الأردن ومصر والعراق.

وقال العضايلة، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على توتير، أن العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف ستشهده العاصمة عمّان الأسبوع المقبل، على مستوى ثنائي أردني مصري، وآخر ثلاثي يجمع البلدين مع العراق الشقيق، تجسيداً للشراكة والتعاون والتكامل البيني، واستكمالاً لمنهجية العمل المشتركة.

وأضاف أن المملكة ستستضيف اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة على مدار أيام من المباحثات، التي تنطلق غداً السبت في أول أشكالها على المستوى الفني بين المسؤولين الممثلين لكلا البلدين، يعقبها الأثنين الاجتماعات على المستوى الوزاري القطاعي.

وأكد، في إحدى تغريداته، أن يوم الثلاثاء المقبل سيتوج اجتماعا للجنة العليا المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور بشر الخصاونة وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي، يعلن المخرجات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تترجم التعاون والشراكة الأردنية المصرية، وبما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وفي إطار التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، ذكر العضايلة أن عمان ستشهد يوم الأربعاء القادم باكورة اجتماعات متابعة وتنسيق تجمع الوزراء المعنيين من (الأردن ومصر والعراق) لضمان ديمومة التعاون المشترك وتنفيذ المشاريع المتفق عليها، والبناء على توجيهات القيادات السياسية للدول الثلاث، ضمن خطة عمل وجدول زمني لتحقيق أهداف الشراكة والتكامل الثلاثي.