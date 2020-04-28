العضايلة: عودة العمل لمكاتب المحاماة وتعديل إجراءات الحظر في 3 محافظات

عمان- الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، أنه تقرّر اليوم (الثلاثاء) تعديل إجراءات الحظر في 3 محافظات هي مأدبا، وجرش، وعجلون؛ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأضاف في إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار مراجعة الإجراءات المتخّذة للتعامل مع هذه الأزمة، وفي ضوء تطوّرات الحالة الصحيّة التي تشهد ـ وبحمد الله ـ استقراراً تدريجيّاً.

وأوضح العضايلة أنه سيسمح للمواطنين في هذه المحافظات بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم بغضّ النظر عن أرقامها، ما بين الساعة الثامنة صباحاً، وحتّى السادسة مساءً، وتطبّق فيها الإجراءات نفسها التي تمّ تطبيقها في المحافظات السابقة، التي شهدت تعديل إجراءات الحظر.

وأشار إلى أنه تقرّر أيضاً السماح لمكاتب المحاماة في جميع المحافظات بالعمل، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، ضمن أوقات محدّدة، ولمدّة خمسة أيّام في الأسبوع. (من الأحد وحتّى الخميس).

وقال العضايلة، إن جلالة الملك عبد الله الثاني أكّد في مقال نشرته صحيفة (واشنطن بوست) أنّنا “ولمواجهة هذا التهديد الأوحد، علينا أن نتقارب، وأن نعمل معاً، وأن نوحِّد هدفنا، وتركيزنا لتصبح غايتنا بقاء وسلامة البشريّة في كلّ مكان”.

وأضاف أن الملك أكد أيضا “أنّ بلداً واحداً بمفرده، لا يمكن له أن ينجح، وأنّ علينا أن نضع خلافاتنا جانباً، وأن ندرك أنّ خصومات الأمس لم تعد تعني شيئاً في مواجهة هذا التهديد المشترك”.

وأوضح أن الملك يبذل جهدا محليّا ودوليّا استثنائيّا، في ظلّ هذه الأزمة، ويبحث بشكل يوميّ تداعياتها على جميع المستويات، وسبل التخفيف من آثارها.

وأضاف أنه ضمن الجهود الحكومية للتعامل مع آثار أزمة كورونا، بحث رئيس الوزراء عمر الرزاز مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما تشاكرباتي سبل التعاون في ظل الظروف الحالية كما وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة للتعامل مع هذا الوباء واحتوائه والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة.

العضايلة، أوضح أنه سيبدأ تطبيق قرار السّماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، في جميع المحافظات، اعتباراً من السّاعة الثامنة من صباح يوم غدٍ الأربعاء، وفقاً للأرقام الفرديّة والزوجيّة للمركبات، كما أعلن الاثنين.

“وردتنا العديد من الاستفسارات حول تطبيق هذا القرار، وللإجابة عنها، ستقوم مديريّة الأمن العام بنشر بيان تفصيلي بعد انتهاء هذا الإيجاز، يتضمّن جميع المعلومات المتعلّقة بآليّة تطبيق القرار”، بحسب العضايلة.

وأكد أنّ السماح باستخدام المركبات يأتي لغايات التسهيل على المواطنين، من أجل تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم، وقضاء الأعمال الضروريّة، أو الوصول إلى مواقع عملهم، بالنسبة للأشخاص المصرّح لهم بالعمل.

وحذّر العضايلة من الاستغلال الخاطئ لهذا القرار، إذ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ كل من يتسبّب بإعاقة حركة المواطنين، أو الحركة المروريّة، أو الخروج لغير الحاجة، أو تجاوز الأوقات المصرّح للمواطنين بالخروج فيها؛ علماً بأنّ العقوبة تصل إلى حجز المركبات المخالفة لمدّة شهر وفق أوامر الدفاع، بالإضافة إلى دفع قيمة المخالفات والغرامات والرسوم المنصوص عليها.

وحذّر أيضا من خروج كبار السنّ والأطفال، تحت طائلة المسؤوليّة؛ نظراً لأنّ الأشخاص من هاتين الفئتين هم الأكثر عرضة للعدوى، ونقل المرض، وفق التقديرات الطبيّة.

“لقد قطعنا شوطاً طويلاً في مواجهة هذا الوباء وبحمد الله، وها نحن نشهد حالة من الاستقرار التدريجي، بفضل تعاونكم والتزامكم وصبركم طوال الفترة الماضية؛ وأؤكّد أنّ الخطر ما زال موجوداً، وما زلنا نراهن على وعيكم، وحسّكم الوطنيّ المسؤول في هذه المرحلة بالذّات”، أضاف العضايلة، مضيفا: “نحن أمام منعرج حقيقي، إمّا أن نمضي في طريق الاستقرار والقضاء على هذا الوباء، أو أن ننحرف عن المسار الصحيح – لا قدّر الله – في حال عدم الالتزام أو المخاطرة ونعود إلى البداية”.

وأكد على المواطنين ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وأن يتّبعوا سبل الوقاية والاحتراز، بارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد الجسدي، والمسافات الآمنة، وتجنّب الملامسة المباشرة ما أمكن.

وشدّد العضايلة على ضرورة التزام المنشآت المصرّح لها بالعمل بهذه الإجراءات الوقائيّة، وإلزام العاملين فيها، وزبائنها، باتّباع هذه الإجراءات؛ علماً بأنّ فرق الرقابة والتفتيش تعمل بشكل مكثّف لضبط أيّ مخالفات، وستعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها، والتي تصل حدّ إغلاق المنشأة.