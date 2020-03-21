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العضايلة: فتح مخابز وصيدليات بعدد من محافظات المملكة

منذ 15 دقيقة

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عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إنّ الحكومة ترصد استفسارات واحتياجات المواطنيين ونتخذ القرارات بشانها.

وأشار إلى إدراك أنّ الحجر الصحي أمر صعب، ولكن لا بدّ من التعايش معه خلال الأيام المقبلة، ويوجد مستجدات بناءً على المواطنين.

وأشار إلى فتح مخابز رئيسية بعدد من محافظات المملكة، وسيتمّ تزويد المواطنين بمادة الخبز عن طريق التوصيل، بالإضافة إلى فتح الصيدليات وإيصال الدواء بخدمة التوصيل، بالإضافة إلى منح تصاريح لمرضى غسل الكلى.

كما سيتم فتح 45 محطة محروقات، والسماح بحركة صهاريح نقل الغاز المسال والسماح بحركة الشاحنات المحملة والفارغة بدءاً من يوم الأحد للتزود بالغذاء والبضائع ونقل مياه الشرب

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