العضايلة: فترة حظر التجول قد تطول

النعيمي: تخصيص القناة الرياضية بالكامل لدروس التوجيهي اعتبارا من يوم غد

الغرايبة:70 ألف طالب بدأوا باستخدام المنصة منذ صباح اليوم

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة، “نأمل من الطلبة متابعة دروسهم كأنهم في مدارسهم لأن فترة حظر التجول قد تطول”.

جاء حديث العضايلة، خلال الايجاز الصحفي المشترك مع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ووزير الريادة والاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة اليوم الأحد.

من جهته، قال النعيمي، إن عنوان المرحلة “التعليم مستمر رغم تعليق دوام المدارس”، مبينا أن الوزارة خصصت القناة الرياضية لطلبة التوجيهي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص قناة درسك ١ للصفوف من الأول إلى الصف السادس، وقناة درسك ٢ من الصفوف السابع إلى الحادي عشر.

ولفت إلى أن تركيز الوزارة في البث التلفزيوني عن المواد الأساسية للصفوف.

واضاف، انه بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تم إطلاق منصة درسك عبر الإنترنت منذ السادسة صباحا، مؤكدا ان المنصة توفر المواد التعليمية للصفوف جميعها.

وأشار إلى أن محتوى المنصة متوفر من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، لافتا إلى أن المحتوى لا تترتب عليه أي مبالغ مالي، مبينا “نعلم انه قد يحدث ارباك لدى الطلبة لا سيما بإعادة البرنامج الدراسي”، داعيا الطلبة إلى متابعة الدورس والتخطيط له.

وأضاف، ان تصفح المحتوى سيكون بحسب الجدول الدراسي، مما يعني عدم قدرة الطلبة على إعادة تصفح المحتوى، مشيرا أن الوزارة ستطلق برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات عن توظيف مهارات التكنولوجيا.

وقال الوزير الغرايبة إن معركة البقاء في الأردن تاريخيا لم تكن سهلة.

وأضاف غرايبة، خلال الايجاز الصحفي في إدارة الأزمات، أن الموارد الطبيعية في الأردن محدودة غير أن الموارد البشرية هي الأساس.

وتابع، ان ٧٠ الف طالب بدأوا باستخدام منصة درسك منذ صباح اليوم الاحد.

وأشار إلى أن شركات الاتصالات تمكنت من توسعة ترددات شبكة الإنترنت، ليتسنى لهم مضاعفة سرعة الشبكة في الظرف الاستثنائي.

وبين أن أولوية استخدام الانترنت للتعلم عن بعد بدلا من أي استخدامات أخرى خلال الفترة الاستثنائية.