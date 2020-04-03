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العضايلة: فرض حظر التجول الشامل قد يتكرر حسب المعطيات

منذ 17 دقيقة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة

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عمان- الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، إن فرض حظر التجول الشامل قد يتكرر حسب المعطيات.

وأضاف أن “الالتزام بالحظر الشامل كان ممتازا دون مخالفات تذكر”، مبيناً أن الحظر الشامل يشمل أيضا الكادر الحكومي والفريق الوزاري.

“انتهاء الحظر الشامل لا يعني خروج الناس إلى الشوارع دون داع”، بحسب العضايلة الذي شكر المواطنين لالتزامهم العالي اليوم.

وأكّد الوزير أن “أي منطقة يشتبه بوجود إصابات كثيرة فيها يتم عزلها”، داعياً المواطنين للاتصال على الرقم 193 للإبلاغ عن أي حالة مشتبه بإصابتها.

وأشار إلى أن “عمل الفرق الاستقصائية كان ممتازاً وبأريحية”.

وحول الإيجاز الصحفي اليوم، كشف العضايلة أن “إيجاز وزير الصحة اليوم سيكون مسجلا من منزله””.

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