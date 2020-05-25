العضايلة في عيد الاستقلال: 74 عاما والأردن يحوّل الصعوبات إلى منجزات

عمان- الغد- كتب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” احتفالا بعيد الاستقلال الأردني “74 عاماً على الاستقلال، دأب الأردن خلالها على تطويع الصّعاب وتحويلها إلى منجزات، فغدا بفضل ﷲ، وبحكمة قيادته الهاشميّة، والتفاف الأردنيين من حولها، أنموذجاً في العطاء والإنجاز.

كلّ عامٍ والأردن، قيادةً وشعباً، بألف خير”.