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العضايلة: قانون الدفاع لم يستخدم للتضييق على المواطنين ولا لغايات سياسية

منذ ساعة واحدة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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محمود الطراونة
عمان – أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن “قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم إلا للغايات الإيجابية والضرورية التي وجد القانون وأدواته من أجلها”.
وقال في مؤتمر صحفي اليوم إن “قانون الدفاع لم ولن يكون قناة لتمرير أي إجراء للتضييق على المواطنين أو لأهداف غير مرتبطة بحماية الوطن والمواطنين”.
وشدد على أن قانون الدفاع وأوامره لم تستخدم لغايات سياسية أو لتقييد الحريات العامة أو لتعطيل أوامر قضائية.
وقال “أود أن أؤكد أننا في الحكومة نبذل كل جهد ممكن ضمن إمكانياتنا لحماية صحة المواطن والمجتمع. ونُسخِّر كل طاقاتنا وإمكانتنا البشرية والمؤسسية والمالية لحماية صحة المواطنين”، مضيفا أن “هذه الجهود لن تنجح بدون وعي ومسؤولية والتزام المواطنين. فالوعي والوقاية صنوان. وكما أكدنا دائما بأن نجاحنا يتأتى بالتزامنا جميعا”.
واعتبر أن “هناك مسؤولية أكبر وأعظم على المواطنين بحماية أنفسهم وأسرهم وأحبائهم في ظل استئناف غالبية النشاطات الاقتصادية، وتخفيف إجراءات الحظر وعودة الرحلات المنتظمة عبر المطارات”.

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