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العضايلة: قدرتنا محدودة.. إما الوقاية أو العودة للحظر والإغلاقات

منذ 3 ساعات
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة

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عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الوقاية لم تعد خياراً بل هي قرار وواجب ومسؤوليّة أخلاقيّة وإنسانيّة، خصوصا مع تأكيد المرجعيّات الصحيّة الرسمية والعلميّة أن الأردن وصل حالة الانتشار المجتمعي لعدوى وباء كورونا.

وأضاف في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء أنّ الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين والتعقيم ليست خياراً أو ترفاً، بل أصبح واجباً، وهو الطريق الكفيل بنجاحنا في التكيّف والتعايش مع الوباء.

وأكد أن “قدرتنا على تحمّل إصابات كورونا ليست مفتوحة، بل محدودة بقدرة جهازنا الصحّي؛ وقدرتنا على الاستمرار بفتح غالبيّة القطاعات والنشاطات أيضاً ليست مفتوحة، بل محدّدة بعدد الإصابات وقدرة جهازنا الصحي”، لافتا إلى أن “من واجب كلّ شخص حريص على استمرار عمل منشأته، والذهاب إلى أماكن العبادة، أو أماكن العمل والتسوّق أن يلتزم بسبل الوقاية كاملة: الكمامة، والتباعد، والتعقيم”.

وقال “إذا لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع؛ وهو أمر لا أحد يرغب به؛ لا الحكومة، ولا الأفراد ولا أصحاب المنشآت؛ لكنّ الاستهتار وعدم الالتزام قد يدفعنا إلى خيارات صعبة بخلاف رغبتنا جميعاً”.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في استخدام تطبيق “أمان” وتطبيق “صحّتك”؛ فهذه التطبيقات تشكّل جهداً أساسيّاً في عمليّة التوعية ودعم جهود فرق التقصّي الوبائي، كما أشير إلى أهميّة التوعية الأسريّة في الوقاية والالتزام، فالأسرة هي النواة الأساسيّة لالتزام المجتمع بأكمله.

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