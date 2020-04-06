العضايلة: قد نضطرّ خلال الأيّام المقبلة لفرض حظر تجوّل شامل

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، اننا قد نضطرّ إلى فرض حظر تجوّل شامل لأكثر من يوم لتمكين فرق التقصّي الوبائي من زيادة فاعليّة عملها.

واضاف العضايلة ان صحّة الأردنيين وسلامتهم في الداخل والخارج هي الهدف الأسمى أوّلاً وأخيراً.

وبين ان ارتفاع عدد مخالفات حظر التجول خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1036مخالفة وضبط 558 مركبة مخالِفة.

وأكد العضايلة ان عزل المبنى الذي سُجّلت فيه إصابات بضاحية الرشيد احترازياً لتمكين فرق التقصي الوبائي من فحص المخالطين وتعقيم الموقع.

اما بخصوص الاردنيين في الخارج قال العضايلة” لطالما أكّدنا أنّ صحّة الأردنيين وسلامتهم، في الداخل والخارج، هي الهدف الأسمى أوّلاً وأخيراً، وبأنّ جميع الإجراءات التي نتّخذها تهدف إلى حمايتهم والحفاظ على صحّتهم، ومن أجل ذلك، تدارسنا اليوم إمكانيّة عودة الطلبة والمواطنين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج، الراغبين بالقدوم إلى المملكة، وذلك خلال اجتماع عُقِد بتقنيّة الاتصال المرئي، برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، وضمّ مختلف الجهات ذات العلاقة”.

واضاف ” حسب المعطيات التي قدّمتها وزارة الصحّة، فإنّ الطائرات تعتبر من أهمّ الأماكن التي تنتقل فيها العدوى، وهذا يشكّل تهديداً لصحّة المسافرين، وبالتالي من واجبنا عدم التسرّع في اتخاذ قرار بهذا الشأن”.

وتابع” الكثير من دول العالم التي انتشر فيها وباء كورونا، تنصح مواطنيها المقيمين خارجها بالبقاء في أماكنهم خلال هذه المرحلة، وذلك حفاظاً على صحّتهم وسلامتهم”.

واضاف ” سيستمرّ التنسيق بين وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ووزارة الصحّة ووزارة النقل خلال الأيّام المقبلة لبحث السبل الممكنة لعودة الطلبة والمواطنين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج، والراغبين بالعودة لظروف إنسانيّة، وذلك حين تسمح الظروف الصحيّة واللوجستيّة”.

وبين الالعضايلة” في حال تمّ الوصول إلى قرار بشأن إمكانيّة العودة، سيخضع العائدون إلى الحجر الصحّي الإلزامي لمدّة سبعة عشر يوماً”.

واشار الى انه بخصوص طلبة الجامعات الدارسين في الخارج، تؤكّد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجدّداً أنّ الجامعات الرسميّة الأردنيّة ليس بإمكانها استيعاب أيّ طالب يدرس في الخارج خلال هذه المرحلة.

وننصح الطلبة في الخارج بمتابعة أوضاعهم الدراسيّة مع جامعاتهم في الدول التي يقيمون بها، وأن يلتزموا بالتعليمات الصادرة عنها حتّى لا يتضرّروا أكاديميّاً، خصوصاً وأنّ بعض الدول أعلنت مواعيد الامتحانات النهائيّة ولا نريد لطلبتنا الأعزّاء أن يفقدوا فصلهم الدراسي.