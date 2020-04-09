العضايلة: قد نضطر إلى تكرار الحظر الشامل إنّ دعت الحاجة

عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، الخميس، إنه قد نضطرّ لتكرار قرار حظر التجوّل الشامل، بحسب تطوّرات الأوضاع، وفي ضوء الحاجة لذلك.

وجدد العضايلة التأكيد على قرار فرض حظر التجوّل الشامل ليوميّ الجمعة والسبت، الذي سيبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من منتصف هذه الليلة، ويستمرّ لمدّة 48 ساعة، وحتّى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة السبت / الأحد.

وأضاف العضايلة أن قرار الحظر سيطبّق على حملة التصاريح الإلكترونيّة، ولن يستثنى منه سوى الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والعمّال والموظّفين القائمين على أعمال بعض المؤسّسات الحيويّة؛ وقد قامت المؤسّسات المعنيّة بتحديدهم، وإبلاغهم، محذرا خلال فترة حظر التجوّل الشامل من الخروج تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة؛ وستتعامل كوادر القوات المسلّحة الأردنيّة- الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة المنتشرة في الميدان بحزم مع كلّ من يتجاوز ذلك.

وأشار العضايلة إلى عودة الأمور إلى ما هي عليه الآن، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل؛ بحيث يسمح للمواطنين بالخروج لشراء الحاجات الأساسيّة سيراً على الأقدام، ما بين الساعة العاشرة صباحاً والسادسة مساءً، ويسمح باستخدام المركبات المصرّح لها فقط بالتنقّل، وضمن التعليمات الصادرة بقرار حظر التجوّل، مبينا أن هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على سلامتكم وصحّتكم، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من استئناف عملها بكفاءة وفاعليّة، وكذلك الفرق الميدانيّة من تعقيم المواقع العامّة وتطهيرها.

وبين العضايلة أنه رصدنا أيضاً، تداول إشاعات وأخبار كاذبة حول إصابات مزعومة لمقرّبين من أحد مرتّبات أجهزتنا الأمنيّة، وتمّ نفيها بشكل قاطع، مجددا التحذير من تداول أيّ معلومات مغلوطة أو إشاعات، تحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة، ونؤكّد أنّنا لا ندّخر جهداً من أجل توفير المعلومة الدقيقة بأسرع وقت ممكن.