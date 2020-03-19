العضايلة: قد نضطر لفرض حظر التجوّل

عمان-الغد- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة أن الحكومة قد تضطر لفرض حظر التجول في الأردن، إذا لم يلتزم المواطنون بالبقاء في منزلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وأشار العضايلة خلال مداخلة هاتفية على برنامج ” هذا المساء” على شاشة التلفزيون الأردني مساء اليوم الخميس، إلى أن هناك العديد من المواطنين استهانوا بالأمر وخرجوا للشوارع اليوم دون حاجة وضرورة قصوى في معظم محافظات المملكة.

وطالب المواطنين الالتزام بمنازلهم، والاستجابة لقرارات وإجراءات الحكومة الهادفة إلى حمايتهم من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامتهم وصحة أبنائهم.

ولفت العضايلة إلى أن هناك استثناءات للعاملين في القطاعات الحيوية التي لم يشملها قرار الحكومة بتعطيل القطاعين العام والخاص، كالقطاعات الغذائية والدوائية والخدمات وغيرها.

وحول ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، أوضح العضايلة أن زيادة الإصابات بالفيروس أمر متوقع نتيجة وجود قدوم مواطنين من دول انتشر فيها الوباء، إضافة إلى مواطنين مخالطين لهم.

وأوضح أن المصابين التسعة والستين بالفيروس معظمهم من المخالطين القادمين من الخارج باستثناء حالتين، مؤكدا أن هذا العدد يدعو إلى مزيد من الحذر والحيطة من قبل المواطنين، واتباع النصائح والإرشادات الصادرة من وزارة الصحة التي تتضمن عدم مخالطة المصابين، والبقاء في المنازل قدر الإمكان.

