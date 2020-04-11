العضايلة: قد نمدد العطلة ولن تعود الحياة لطبيعتها قبل شهر 6

عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، إن القطاع العام في عطلة تنتهي الثلاثاء المقبل وأعتقد أن الحكومة ستمددها لأسبوع أو أسبوعين آخرين، ولن تكون عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة قبل شهر حزيران المقبل.

وأضاف العضايلة في تصريحات لفضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، أن الحكومة تدرس فتح وعزل محافظات لم تسجل فيها إصابات لإدامة الانتاج فيها.

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد موعد محدد لاستئناف العمل في الوقت الحالي.

وبين أنه ” نجحنا إلى حد ما في محاصرة المرض وخاصة في محافظة إربد”.

وقال إن التفاؤل الأردني بهزيمة كورونا، يأتي نتيجة قلة الإصابات، ولغاية الساعة الـ 12 ظهراً لم نسجل أيّ إصابات جديدة.