العضايلة: قرارات قيد الدراسة منها.. نظام الزوجي والفردي للمركبات.. ساعات الحظر

عمان – الغد – قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن حزما واسعة من القرارات قيد الدراسة حاليا، من بينها حركة المركبات في عمان والزرقاء والسلط على أساس نظام الزوجي والفردي، وأيضا ساعات الحظر.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن قرارات في هذا الخصوص، خلال الأسبوع المقبل، أو الأسبوع الذي يليه.