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العضايلة: قرار حظر التجول الشامل لم يأتِ عبثاً والاستثناءات كانت في أضيق الحدود

منذ ساعة واحدة
وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة

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عمان- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، أن قرار حظر التجول الشامل لم يأتِ عبثاً، وأنّ الاستثناءات كانت في أضيق الحدود، مشدداً على أنّ الحظر يجب أن يسري على الجميع، ولا شئ أهم من صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
وقال العضايلة، إنه قدم الإيجاز الصحفي المشترك مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم من المنزل، نظراً لالتزامهما بقرار حظر التجول الشامل الذي تم إقراره لمدة 24 ساعة منذ منتصف ليلة أمس الخميس وحتى منتصف ليلة اليوم الجمعة/السبت.
وأشار العضايلة إلى أن هناك التزاماً كبيراً من المواطنين، “وهو مقدّر ومشكور، آملاً الاستمرار بذلك خلال الأيام المقبلة.
ولفت إلى وجود فئة قليلة خالفت قرار حظر التجول سيتم التعامل معها بكل حزم.
وجدد العضايلة التأكيد على أن مدة حظر التجول تعتمد على التزام المواطنين واتّباع الإجراءات الوقائية والسلامة العامة.
وختم وزير الدولة لشؤون الإعلام الإيجاز بالقول: التزامكم هو السبيل الوحيد للنجاح وكسر حلقة العدوى ومحاصرة الوباء حتى نتمكن من رفع الحظر بإذن الله”. (بترا)

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