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العضايلة لأهل إربد: الإجراءات الاحترازية في المحافظة لحمايتكم والوطن كله معكم

منذ 15 دقيقة

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عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الجمعة، إنّ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تطبق في إربد هي لحماية أهلها.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “أهلنا وأحبتنا في #عروس_الشمال، الوطن كله معكم وعزوتكم. بوعيكم والتزامكم ووطنيتكم سنحاصر #كورونا ونتغلب عليه. الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تطبق في المحافظة الغالية على قلوب كل الأردنيين هي لحمايتكم أهلنا. كونوا قدوة في والوعي والمسؤولية كما عهدناكم دائم”.

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