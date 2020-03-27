عمان- الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الجمعة، إنّ الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تطبق في إربد هي لحماية أهلها.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “أهلنا وأحبتنا في #عروس_الشمال، الوطن كله معكم وعزوتكم. بوعيكم والتزامكم ووطنيتكم سنحاصر #كورونا ونتغلب عليه. الإجراءات الاحترازية الإضافية التي تطبق في المحافظة الغالية على قلوب كل الأردنيين هي لحمايتكم أهلنا. كونوا قدوة في والوعي والمسؤولية كما عهدناكم دائم”.