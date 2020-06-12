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العضايلة: لست مصابا بكورونا

منذ ساعتين
العضايلة

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عمان-الغد- قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، الجمعة، انه ليس مصابا بفيروس كورونا، جاء ذلك عبر ما نشره في حسابه بموقع تويتر.
وأضاف العضايلة “شكرا لمن اطمأن علي. لست مصابا بكورونا بحمد الله. المقتطف المتداول مجتزأ من حديثي في وثائقي للمملكة بث الليلة وتضمن هواجسي في حال انتقلت لي العدوى بسبب إصابة سابقة لزميل في مركز الأزمات. واضح أن فنون التضليل في تطور مستمر!”

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