العضايلة لـ”الغد”: عودة عمل الصحف الورقية قيد الدراسة

غادة الشيخ

عمان- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن “موضوع البحث عن آلية لعودة العمل للصحف الورقية قيد الدراسة والاهتمام”.

جاء ذلك في تصريح خاص للعضايلة لـ”الغد” قال فيه: “ندرك أن الصحافة الورقية تعاني من أزمة مالية حتى ما قبل أزمة فيروس كورونا، لكن قطاع الصحف الورقية مرتبط بقطاعات أخرى”.

وأوضح”الصحف الورقية تعتمد على الإعلانات القضائية والحكومية، واليوم هذان الأمران للأسف متوقفان نظرا لتداعيات أزمة كورونا”.

وأضاف العضايلة: “حتى لو سمحتا بإعادة طباعة الصحف هل ستبقى في المطابع؟ بالطبع لأن الهدف هو توزيعها وهو الأمر الذي من الصعب البت فيه حالياً”.

وشدد على أن قضية عودة العمل للصحف الورقية ضمن الأولويات في جدول عمل الحكومة، ويومياً يتم إثارة هذه القضية، معربا عن أمله بأن تكون عودة العمل لبعض القطاعات كالمحاكم عاملاً لعودة عمل الصحف الورقية كونها مرتبطة بها.

وكانت نقابة الصحفيين يوم السبت الماضي قد أصدرت بياناً طالبت فيه الحكومة بدعم عاجل للصحف الورقية وإنقاذ العاملين فيها.

وجاء في بيان النقابة: إن الصحف الورقية لم تستطع حتى الآن، دفع رواتب موظفيها لعدم توفر الامكانات المالية، حيث أنها تعاني منذ سنوات من تدهور أوضاعها المالية وبالكاد كانت تؤمن الرواتب والنفقات الأساسية.

وأكد مجلس نقابة الصحفيين في البيان أن الصحافة الورقية هي من أكثر القطاعات التي تأثرت مباشرة بالأزمة ومنذ اليوم لايقاف صدورها واستمرت في عملها وتأدية رسالتها، وبشكل غير مسبوق في مواجهة الأزمة.

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